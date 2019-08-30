30 Ağustos 2019, Cuma
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PFDK'dan Seri'ye 2 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Konyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye 2 maç ceza verdi. Yapılan açıklamada, Seri'nin Konyaspor mücadelesinde rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men edildiğini belirtildi.
30.08.2019
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