Galatasaray ile Kayserispor 47. kez

Galatasaray ile İstiklal Mobilya ​Kayserispor ​Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadeyle lig tarihinde 47. randevularına çıkacak. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 46 müsabakada Galatasaray 29, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.