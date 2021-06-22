Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın Onyekuru planı! O rakama bonservisi alınacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru için Monaco ile orta yol arıyor. Yönetim, transferi 2-2.5 milyon Euro aralığında bitirme hedefinde. Onyekuru transferiyle ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. (GS spor haberi)

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