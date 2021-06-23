Son dakika spor haberi: Belhanda'dan Galatasaray açıklaması! Geri dönecek mi?

Geçtiğimiz mart ayında yönetimi eleştiren açıklamaları sonrası sözleşmesi tek taraflı feshedilen eski Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma dönmek istediğini belirten Faslı oyuncu, "İnşallah tekrar Galatasaray forması giyerim." dedi. Konuyla ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan ayrıca Galatasaray'ın Benfica forması giyen Florentino Luis'i istediğini ve Gedson Fernandes için de resmi teklif yapıldığını söyledi. (GS spor haberi)

ABONE OL