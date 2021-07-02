Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transfer hareketliliği! "Onyekuru, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Alex Moreno..."

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'daki transfer gelişmelerini aktardı. Sarı kırmızılıların transfer çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kaplan, Henry Onyekuru, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Alex Moreno'daki son durumu da paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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