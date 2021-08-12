Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao ile ipler tamamen koptu!

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Falcao ve Feghouli'nin yüksek maliyetleri yönetimi düşünürüyor. Kulüp, bu iki oyuncuyla yolları ayırmak istiyor. Özellikle Falcao'nun maliyeti hep konuşuldu. Yeni yönetim, Falcao'nun 1 yıllık gerçek maliyetini açıkladı. Galatasaray Başkanı'nın bunu ifade etmesiyle iplerin tamamen koptuğunu düşünüyorum. Taraftarın da bundan sonra bir futbolcuyu isterken kulübü sosyal medyadan baskı altına almayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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