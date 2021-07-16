16 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Berkan Kutlu ve Gedson Fernandes...
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın orta saha transfer gündemi hakkında son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Fatih Hoca, acil olmasa da mutlaka takviye istiyor. Yerli ve yabancı iki aday var. Bu isimler; Berkan Kutlu ve Gedson Fernandes. Berkan için Galatasaray, 2.4 milyon Euro teklif etti. Oyuncunun İtalya'dan da talipleri var. Gedson transferinde ise iş Benfica'da bitiyor. Oyuncunun kiralık opsiyonda sarı kırmızılılara öncelik tanınacak" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
16.07.2021
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