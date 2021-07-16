Son dakika spor haberi: Transferdeki son durumu açıkladı! "Galatasaray'a en yakın sol bek Alioski"

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özcan, "Sol bek bölgesi için 4-5 isimle görüşüldü. Alex Moreno'nun bonservisi çok yüksek. van Aanholt ve Kurzawa da diğer adaylardı. Son aday ise Alioski. Artık iş Fatih Terim ve yönetimin nihai kararında. Ancak dün aldığım istihbarata göre, Galatasaray'ın yeni sol beki Alioski olacak. Şu anda sarı kırmızılılara en yakın isim Alioski" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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