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Son dakika spor haberleri: Yusuf Günay'dan Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "Talimatla verilmiş bir kırmızı kart"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. Maç sonrası sarı-kırmızılılarda başkany yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu. "Çifte standart var, adalet yok" diyen Günay, "Mohamed'e verilen kırmızı kart, asla ve asla kırmızı kart değil. Talimatla verilmiş bir kırmızı kart gibi. Madem ki Trabzon'daki pozisyonda faul yok, bugünkü pozisyonda neden çağırmadı?" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
03.03.2021
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