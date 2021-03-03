03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Artı Futbol programına canlı bağlanarak Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve ev sahibi takımın 2-1 kazandığı Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına biraz daha dikkatli bakmak lazım." dedi.
03.03.2021
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