03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası Abdurrahim Albayrak'tan hakem isyanı! "Adalet istiyoruz adalet"
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında ağır bir yara aldı. Maçın ardından sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. "Adalet istiyoruz adalet" diyen Albayrak, "Mohamed'in pozisyonu kırmızı kartsa, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyon net penaltıydı" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
03.03.2021
İşte Albayrak'ın sözlerinden satır başları:
Kardeşim Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı kart mı! Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır. Ömür boyu men etsinler beni, yeter ya! Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz.
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