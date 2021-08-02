02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri | Levent Tüzemen: Burak Elmas'ın Falcao ve Feghouli sözleri stratejik hatadır
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni sezon öncesi Falcao ve Feghouli için çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen bu konu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Falcao ve Feghouli'ye yeni sezonda sizi kadroda görmek istemiyorum demek doğru değil. Bu bir stratejik hatadır. Bu oyuncular takım bulamazsa Florya'da antrenman yaparak bu paraları alırlar. "dedi. (GS spor haberleri)
02.08.2021
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