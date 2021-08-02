Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş Omar Elabdellaoui gelişmesi!

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, geçtiğimiz yılbaşında geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui ile ilgili "Omar ile yakından ilgileniyorlar. Takımla çalışması çok güzel. Fatih Terim, Omar'a ayrı bir ilgi gösterdi. Takımda kalacak, maaşını almaya devam edecek." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

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