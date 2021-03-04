04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den müjdeli haber!
Son dakika Galatasaray haberleri: Yılbaşı gecesi geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle gözlerinden yaralanan ve sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından topla yaptığı çalışmadan bir video paylaştı.
04.03.2021
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Omar, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve her şey doğru yönde ilerliyor. Topla yeniden çalışabildiğim için çok mutluyum. Bununla birlikte, benim için hala uzun bir yol olduğu söyleniyor. Daha güçlü ve daha iyi geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Dualarınız ve mesajlarınız benim için çok şey ifade ediyor" ifadelerini kullandı.
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