Savaş Çorlu'dan Galatasaray yorumu: Kadroda 4 değişiklik olacaktır

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, 'Sabah Sporu' programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı karşılaşmada 3-4 oyuncu değişecektir. En başta Mohamed'in yokluğunda Falcao ilk 11'de başlayacaktır. Orta sahada ise Taylan formasına kavuşacaktır. " dedi. (GS spor haberleri)

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