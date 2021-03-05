05 Mart 2021, Cuma
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Savaş Çorlu'dan Galatasaray yorumu: Kadroda 4 değişiklik olacaktır
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, 'Sabah Sporu' programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı karşılaşmada 3-4 oyuncu değişecektir. En başta Mohamed'in yokluğunda Falcao ilk 11'de başlayacaktır. Orta sahada ise Taylan formasına kavuşacaktır. " dedi. (GS spor haberleri)
05.03.2021
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