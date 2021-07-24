24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemini canlı yayında değerlendirdi! Hernani, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu... | Gs haberleri
Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından transferde harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Fransız sağ bek Sacha Boey ve Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu yeni transferleri ve gündemdeki isimleri değerlendirdi. İşte detaylar...
24.07.2021
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