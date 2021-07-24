24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi. Rumen 10 numaranın sağlık kontrollerinin ardından, sarı-kırmızılılarla 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. İşte Cicaldau'nun havalimanından ilk görüntüleri...
24.07.2021
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