Galatasaray Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini yeniledi

Galatasaray, iki sol beki Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzattı. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılırken, Emre Taşdemir ile de 2023'e kadar sözleşme yenilendi.

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