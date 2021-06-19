Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkanlık seçiminde büyük sürpriz! Böyle açıkladı...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray'da seçime yoğun bir katılım var. Çok büyük bir süpriz olabilir. Favori gösterilen başkan adayı 3. olabilir çünkü liseliler bu seçime çok büyük bir önem veriyor." dedi. (GS spor haberleri)

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