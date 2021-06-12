Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir'den Fatih Terim açıklaması! "Kimse vazgeçilmez değil"
İbrahim Özdemir'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Fatih hoca üzerinde kimse oy devşirmesin, bu çok yanlış bir şey. Fatih Terim Galatasaray'ın değeridir. Fatih hoca görevi bittiği için Galatasaray'ın dışına çıkmış oldu. Birtakım dedikodular çıktı ortaya, ben de bunu bir şekilde ortaya attım. Fatih Terim, avukatı aracılığıyla bir adayı desteklediği gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben de bunun olmayacağını, Fatih hocanın bu konulara pek girmeyeceğini söyledim ama kendisinin bu konuda bir açıklaması yok. Biz dahil kimse vazgeçilmez değil. Bunun içinde Fatih hocamız da var. Bizim için vazgeçilmez tek şey var o da Galatasaray'dır. Hocadan bir açıklama bekliyorum çünkü kendisi şu anda resmi bir görevi olmadığı için gelip oy da kullanabilir. O konuda hiçbir şey diyemem ama Fatih Terim 'Ben taraf değilim, benim taraf olmam gibi ne söylemim ne eylemim var' dediği takdirde Fatih hoca ile beraber olmamamız gibi birşey söz konusu olmaz. Bu tarafsızlığı Fatih Terim'in ağzından duymayı isterim."
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