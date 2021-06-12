12 Haziran 2021, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir'den Fatih Terim açıklaması! "Kimse vazgeçilmez değil"

Son dakika Galatasaray haberleri: 19 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da başkan adayı İbrahim Özdemir, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi biten teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edip etmeyecekleriyle ilgili de konuşan Özdemir, "Biz dahil kimse vazgeçilmez değil. Bunun içinde Fatih hocamız da var. Bizim için vazgeçilmez tek şey var o da Galatasaray'dır. Hocadan bir açıklama bekliyorum. Fatih Terim 'Ben taraf değilim, benim taraf olmam gibi ne söylemim ne eylemim var.' dediği takdirde Fatih hoca ile beraber olmamamız gibi birşey söz konusu olmaz." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)
12.06.2021
ABONE OL

İbrahim Özdemir'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Fatih hoca üzerinde kimse oy devşirmesin, bu çok yanlış bir şey. Fatih Terim Galatasaray'ın değeridir. Fatih hoca görevi bittiği için Galatasaray'ın dışına çıkmış oldu. Birtakım dedikodular çıktı ortaya, ben de bunu bir şekilde ortaya attım. Fatih Terim, avukatı aracılığıyla bir adayı desteklediği gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben de bunun olmayacağını, Fatih hocanın bu konulara pek girmeyeceğini söyledim ama kendisinin bu konuda bir açıklaması yok. Biz dahil kimse vazgeçilmez değil. Bunun içinde Fatih hocamız da var. Bizim için vazgeçilmez tek şey var o da Galatasaray'dır. Hocadan bir açıklama bekliyorum çünkü kendisi şu anda resmi bir görevi olmadığı için gelip oy da kullanabilir. O konuda hiçbir şey diyemem ama Fatih Terim 'Ben taraf değilim, benim taraf olmam gibi ne söylemim ne eylemim var' dediği takdirde Fatih hoca ile beraber olmamamız gibi birşey söz konusu olmaz. Bu tarafsızlığı Fatih Terim'in ağzından duymayı isterim."

DİĞER
Özdemir'den Terim açıklaması! Kimse vazgeçilmez değil Özdemir'den Terim açıklaması! "Kimse vazgeçilmez değil" 12.06.2021
Yeni transferleri böyle değerlendirdi! Terim'in seveceği tarzda oyuncu Yeni transferleri böyle değerlendirdi! "Terim'in seveceği tarzda oyuncu" 12.06.2021
Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk G.Saray'da! Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk G.Saray'da! 11.06.2021
Cimbom'dan 2 transfer birden! Cimbom'dan 2 transfer birden! 11.06.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Canlı yayında müjdeyi verdi! Bugün KAP gelebilir Canlı yayında müjdeyi verdi! "Bugün KAP gelebilir" 11.06.2021
Eşref Hamamcıoğlu gündeme dair konuştu! Eşref Hamamcıoğlu gündeme dair konuştu! 10.06.2021
Eşref Hamamcıoğlu: Fatih Terim olmazsa ilk tercihimiz... Eşref Hamamcıoğlu: Fatih Terim olmazsa ilk tercihimiz... 10.06.2021
G.Saray'ın borcunu açıkladı! Kimse bunu kapatamaz G.Saray'ın borcunu açıkladı! "Kimse bunu kapatamaz" 10.06.2021
GS TV kimsenin özel mülkü değil "GS TV kimsenin özel mülkü değil" 10.06.2021
Çarpıcı G.Saray yorumu! Teknik direktörsüzlüğe rağmen... Çarpıcı G.Saray yorumu! "Teknik direktörsüzlüğe rağmen..." 10.06.2021
G.Saray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Dudak uçuklatan rakam G.Saray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Dudak uçuklatan rakam 09.06.2021
Transferde müjdeyi verdi! Mutabakata varıldı Transferde müjdeyi verdi! "Mutabakata varıldı" 09.06.2021
FFP anlaşması bitiyor ama... "FFP anlaşması bitiyor ama..." 08.06.2021
Gedson'da flaş gelişme! Terim takımın başında kalırsa... Gedson'da flaş gelişme! "Terim takımın başında kalırsa..." 08.06.2021
Diagne'yi sahada görebiliriz "Diagne'yi sahada görebiliriz" 08.06.2021
Canlı yayında açıkladı! Onyekuru ve Feghouli kalacak mı? Canlı yayında açıkladı! Onyekuru ve Feghouli kalacak mı? 08.06.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika EURO 2020 haberleri: Danimarka - Finlandiya maçında korkutan anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı ismi İngiltere'de buldu! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...
EURO 2020 olağanüstü bir törenle açıldı! İşte o kareler...
Son dakika transfer haberi: Bedava dünya yıldızı! Avrupa'nın devinden Fenerbahçe'ye geliyor...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni teknik adam sonrası...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör