13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray Fatih Terim oradaymış gibi çalışmalarına devam ediyor"
A Spor yorumcularından Ahmet Akcan, Galatasaray'da yaşananları açıkladı. Akcan sarı kırmızılıların yönetim ve hoca belirsizliğine rağmen, Fatih Terim oradaymış gibi çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
13.06.2021
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