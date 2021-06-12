Son dakika spor haberi: Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferleri Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı böyle değerlendirdi!

A Spor yorumcularından Mehmet Özcan, canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Yeni yönetim ve teknik direktör Fatih Terim olmasa dahi kimsenin hayır demeyeceği 2 transfer. Aytaç Kara deçtiğimiz sezon Etebo'nun maaşının 3'te biri. İyi bir rotasyon oyuncusu olacak. Alpaslan ise Fatih Terim'in seveceği tipte bir futbolcu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

ABONE OL