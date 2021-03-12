12 Mart 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Flaş Fatih Terim sözleri! "Kayseri maçından sonra..."
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, stat zemini nedeniyle yönetimi eleştirmiş, bu sözler sonrasında da Faslı yıldızın sözleşmesi feshedilmişti. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, sarı-kırmızılılardaki gelişmeleri değerlendirdi. Domaç, "Bu olay Fatih Terim'le yönetim arasında kaçıncı diyalogsuzluk? Bu kaçıncı sefer. Fatih Terim'den bir kez daha 'Ben Galatasaray taraftarına söz verdim, sonuna kadar gideceğim' sözünü duyabiliriz Kayseri maçından sonra." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
12.03.2021
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