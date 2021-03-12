12 Mart 2021, Cuma
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Zeki Uzundurukan'dan flaş Galatasaray iddiası! "Fatih Terim yönetimi ateşe atarsa ortalık karışır"
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalrda bulundu. Uzundurukan, "Mustafa Cengiz etik değerlerin şampiyonluktan önemli olduğunu söylemiş. Fatih Terim, yönetimi ateşe atarsa ortalık karışır." dedi. (GS spor haberleri)
12.03.2021
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