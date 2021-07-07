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Son dakika spor haberleri: Canlı yayında transferi açıkladı! "Gedson Fernandes PSV maçına..." | GS haberleri

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor gündemi transfer programında Gedson Fernandes gelişmesini duyurdu. Zeki Uzundurukan, "Gedson Fernandes PSV maçına yetişir" ifadesini kullandı. İşte detaylar... (GS haberleri)
07.07.2021
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