07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika Galatasaray haberleri: Transferi böyle duyurdu! "Barış Alper Yılmaz bugün yarın açıklanır"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programına bağlanarak Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili "Arda Turan ve Emre Akbaba bekleniyordu. Barış Alper Yılmaz da bugün yarın açıklanır. Protokoller yapıldı, akşama kadar KAP gelecektir. Gelmezse perşembe gününe kalabilir." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)
07.07.2021
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