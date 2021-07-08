08 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika Galatasaray haberleri: Muslera PSV maçında oynayacak mı? Türkiye'ye geliş tarihini açıkladı

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden ve takımının Kolombiya'ya elenmesinin ardından Türkiye'deki 14 günlük karantinaya takılmamak için rötarlı olarak İstanbul'a gelmesi beklenen Fernando Muslera'nın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV Eindhoven maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili "Muslera'nın maça yetişip yetişmeyeceği konusunda bir çekince vardı ama Uruguay'ın erken elenmesiyle birlikte oyuncuya izin verildi. 18 Temmuz'da Türkiye'de olacak, dolayısıyla PSV maçına yetişecek." dedi. (GS spor haberi)
08.07.2021
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