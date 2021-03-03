03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Sofiane Feghouli Ankaragücü maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!
A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan, canlı yayında MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı. Kaplan, sarı kırmızılıların muhtemel 11'ini aktarırken sakatlıktan dönen Sofiane Feghouli'nin de durumunu paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberi (GS haberleri)
03.03.2021
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