Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Galatasaray açıklaması! "Transfer için haber bekliyoruz..."

Süper Lig'e flaş transferlerle damga vuran Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Aspor'a bağlanarak Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını açıkladı. Transfer hakkında da konuşan Sancak, Yunus Akgün için haber beklediklerini açıkladı.

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