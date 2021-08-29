Erman Toroğlu Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ile ilgili "Diagne sırıtıyor, resmen el freni. Galatasaray'ın santrforu olsaydı maç şu an 4-0 veya 5-0'dı. Kötü oyuncu değil ama Galatasaray'ın oyuncusu değil." yorumunu yaptı." (GS spor haberi)

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