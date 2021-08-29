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Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Galatasaray maçı öncesi flaş sözler! "Savunma önemli bir sınav verecek"

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar bu maçı da kazanarak Süper Lig'de 3'te 3 yapmanın peşinde. Öte yandan A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, zorlu maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Kelleci, Galatasaray savunmasının Kasımpaşa'nın güçlü hücum hattı karşısında çok zorlu bir sınav vereceğini ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
29.08.2021
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