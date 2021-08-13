Son dakika spor haberi: Müjdeyi verdi! "Galatasaray o bölgelere transfer yapacak"

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Galatasaray'da transfer devam edecek. Victor Nelsson ile bu sayı 8 oldu. Bu sayının 10'a ulaşmasını bekliyoruz. Transfer dönemi bitine kadar Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes için şartları sonuna kadar zorlayacak. Bunun dışında, hücuma skor gücü yüksek bir isim alınması planlanıyor. Gidecek futbolcular da önemli" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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