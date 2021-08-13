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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Alexander Sörloth için Galatasaray da devreye girdi!

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi Transfer programında flaş bir gelişmeyi paylaştı. Uzundurukan, Galatasaray'ın Alexander Sörloth için devreye girdiğini açıkladı. Uzundurukan ayrıca, Başkan Burak Elmas'ın oyuncunun şartlarını sorduğunu ifade etti.Yıldız golcü için Fenerbahçe de devredeydi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
13.08.2021
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