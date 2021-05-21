Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri! "Devam etmeyi düşünmüyorum"

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Ben Sevgili Fatih Hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum. Hocayı arıyorum, 'şunu dedin mi?' diye soruyorum. Sana hakaret etmişsem direkt ara bana sor. Siz hem yargıç, hem savcı, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız olmaz." (GS spor haberleri) .

ABONE OL