30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Galatasaray maçını böyle değerlendirdi! "Aldığı maçı verdi..."
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi. Sarı kırmızılıların 2-0 öne geçtiği maçın ardından Kasımpaşa durumu 2-2'ye getirmişti. Dindar, "Bireysel hatalar da var, takım oyununda da. Bu puan kaybının tek bir nedeni yok. Galatasaray aldığı maçı verdi. Ancak yeni bir takım, genç bir takım, bu tarz sonuçlar alabileceği bekleniyordu. Bir de bunlar haricinde Avrupa yorgunluğu var ve takım ilk kez bir arada oynuyor. Kötü gözükse de hayırlı bir sonuç olabilir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
30.08.2021
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