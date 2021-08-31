31 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında çarpıcı sözler! "Galatasaray'a bir tavır var"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulüp ile Rizespor arasında yaşanan olaylar hakkında yorumlarda bulunan Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu'na da değindi. "Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamalarını Burak Elmas yapsaydı bir 45 gün daha ceza yerdi" ifadelerini kullanan Aktan, "Federasyonu bu konuda mert ve adil bulmuyorum. Genel olarak Galatasaray'a bir tavır var, bu tavır neden oldu bilmiyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
31.08.2021
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