28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray'da kimsenin yeri garanti değil"
A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Sarı kırmızılılarda Randers maçında ön plana çıkan Barış Alper Yılmaz hakkında övgü dolu sözler kullanan Çorlu, "Galatasaray'ın turu geçmesi Barış'ın ısrarı sayesinde" dedi. Öte yandan Cimbom'un çok zorlu maçlara çıkacağını ifade eden Çorlu, "Galatasaray'da hiçbir futbolcunun yeri garanti değil" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
28.08.2021
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