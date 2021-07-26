26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau hakkında flaş yorum! "Maaşının düşük olması..."
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau'yu değerlendirdi. Dindar, sarı kırmızılıların 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcununun düşük maaşı sebebiyle satışının kolay olacağını kaydetti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
26.07.2021
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