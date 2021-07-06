Son dakika Galatasaray haberi: Bu kadro PSV Eindhoven'a yeter mi? Canlı yayında çarpıcı sözler...

A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Sarı kırmızılıların iki beke, stopere ve forvete takviye düşündüğünü ifade eden Alpaslan, transfer yapılmasa dahi bu kadronun UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında PSV Eindhoven'ı eleyebileceğini söyledi. Alpaslan, "Eğer transferler olmasa bile elinizdeki kadro PSV ile çatır çatır oynar" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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