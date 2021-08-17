Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao Kerem Aktürkoğlu olayını yorumladı! "Takımdan gitmek için bir tuzak da olabilir"

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi Transfer programında, Galatasaray'ın Giresunspor maçında yaşanan Marcao Kerem Aktürkoğlu olayını yorumladı. Domaç, "Marcao'nun yaptığı Galatasaray'dan gitmek için bir tuzak da olabilir" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi Transfer programında, Galatasaray'ın Giresunspor maçında yaşanan Marcao Kerem Aktürkoğlu olayını yorumladı. Domaç, "Marcao'nun yaptığı Galatasaray'dan gitmek için bir tuzak da olabilir" dedi. Sarı kırmızılılarda, Giresunspor maçında yaşanan şok olay sonrası Brezilyalı oyuncu, bugün yapılan idmana katılmamıştı.