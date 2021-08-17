Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumrukla saldıran Marcao idmanda yer almadı!

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. Maçta sarı kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup etti. Ancak mücadelenin ve skorun önüne geçen olay Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması oldu. Şok olayın sonrasında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu, İstanbul'da da takım otobüsüne alınmamıştı. Marcao'nun, sarı kırmızılıların bugünkü idmanında da yer almadığı açıklandı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi).

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