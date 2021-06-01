01 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş sözleşme kararı! Emre Akbaba ve Ömer Bayram...
A Spor yorumcularından Mehmet Özcan, canlı yayında Galatasaray'da yaşananları değerlendirdi. Özcan, sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun bonservislerinin mali şartlar sebebiyle satın alınmasının zor olduğunu ifade etti. Öte yandan sözleşmeleri biten oyunculardan Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile de yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
01.06.2021
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