Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Florya'dan ayrılacak!

A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan, canlı yayında Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri aktardı. Kaplan, sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'in Florya'dan ayrılacağını ifade etti. Arda Turan konusuna da değinen Emre Kaplan, "Arda'nın durumu Fatih Terim'in durumuyla benzerlik gösteriyor. Seçimin ardından Terimle çalışılıp çalışılmayacağı belli olunca netlik kazanacak" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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