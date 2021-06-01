Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'da çok büyük bir belirsizlik var"

A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, canlı yayında Galatasaray'da yaşananları aktardı. Sarı kırmızılılarda seçim öncesinde gerek kadro, gerek başkan ve teknik direktör konusunda çok büyük bir belirsizlik olduğunu ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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