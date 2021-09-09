Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera Trabzonspor maçına yetişecek mi?

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'da, Fernando Muslera ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Kaplan, "Muslera 20 saatlik uçuştan dönecek. Galatasaray'a geldiği günden beri zaman zaman yaşanan bir durum. Uruguaylı kaleci, genellikle milli takım dönüşü yapılan maçlarda forma giydi. Ancak Trabzonspor karşılaşmasında bu durum biraz daha zor gözüküyor. Teknik ekip de Muslera'yı riske etmek istemiyor. Büyük ihtimalle kalede Fatih Öztürk olacak" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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