Son dakika spor haberi: Galatasaray kafilesi Trabzonspor maçı için Trabzon'a ulaştı!

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızı takımın kafilesi, heyecan dolu maç için Trabzon'a ulaştı. Galatasaray'da kafilede Fernando Muslera da yer aldı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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