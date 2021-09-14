Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Kılınç'ın son durumu ne?

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı. Özcan, sakatlıklarla ilgili olarak, "Emre Kılınç'ın, alt adalesinde sakatlık var. Emre'nin, Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Alanyaspor maçlarında oynaması zor. Oyuncunun ağrıları devam ediyor. Bu hafta forma giyemeyecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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