14 Eylül 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Kılınç'ın son durumu ne?
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı. Özcan, sakatlıklarla ilgili olarak, "Emre Kılınç'ın, alt adalesinde sakatlık var. Emre'nin, Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Alanyaspor maçlarında oynaması zor. Oyuncunun ağrıları devam ediyor. Bu hafta forma giyemeyecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
14.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Yaptığı hatanın ağırlığı altında ezildi"
- Serkan Korkmaz: "Fatih Terim'in Morutan - Aytaç Değişikliği Kararı Yanlış Bir Strateji Değildi!"
- Erman Toroğlu: "Fenerbahçe Bu Futbolla Şampiyon Olur mu? Zor!"(Fenerbahçe 1-1 Sivasspor)/ 12.09.2021
- Mehmet Emin Uluç: "Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın Bir Kere Bile İsyan Ettiğini Görmedim!" / A Spor
- "F.Bahçe ve G.Saray'ın toparlanması uzun sürecek"
- "F.Bahçe ve G.Saray'ın toparlanması uzun sürecek"
- Zeki Uzundurukan: "Fatih Terim, 2000'li Yıllardaki Takımı G.Saray'a Tekrar Getirecek Gibi Duruyor"
- Mehmet Yılmaz: "Trabzonspor Keyif Vermedi!" (Trabzonspor 2-2 Galatasaray) / A Spor / Takım Oyunu
- "Yaptığı hatanın ağırlığı altında ezildi"
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonas��