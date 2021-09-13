Fatih Terim'in Trabzonspor - Galatasaray maçındaki o kararını değerlendirdi! "Morutan - Aytaç Kara değişikliği..."

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Korkmaz, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in Olimpiu Morutan - Aytaç Kara değişikliğiyle ilgili "Yanlış stratejie dönüştü ama skor 2-0'ken aldığı o karar çok yanlış değildi ama 2-1'ken o kararını gözden geçirebilirdi." dedi. (GS spor haberi)

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