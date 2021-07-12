12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Yunanistan'da skandal! İşte Atina Havalimanı'nda yaşananlar...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşı karşıya gelecekti. Sarı kırmızılılar iniş yaptığı Atina Havalimanı'nda şok bir muamele ile karşı karşıya kaldı. Kafile 2 saatlik bekleyişin ardından İstanbul'a dönme kararı aldı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
12.07.2021
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