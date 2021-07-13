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Son dakika spor haberi: Galatasaray kaptanı Arda Turan Yunanistan skandalı sonrası konuştu! "İnsan haklarına aykırı..."

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Yunanistan'da yaşanan skandal olay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kendilerine gösterilen muameleye sert tepki gösteren deneyimli futbolcu, "Bütün önlemleri almamıza rağmen insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Tavırları çok zorlayıcı ve saygısızcaydı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
13.07.2021
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Arda Turan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bütün önlemleri almamıza rağmen insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Tavırları çok zorlayıcı ve saygısızcaydı."

"Böyle olayları büyütme taraftarı değiliz, her zaman barıştan yanayız. Ülkemiz ve Yunanistan arasında bir anlaşma var, PCR testlerinin kabul edildiği yönünde. Biz otobüse gittikten sonra oradaki tavırlar hoş değildi."

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